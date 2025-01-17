The Athletic: Холанн продлил контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 лет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн продлил контракт с клубом, сообщает The Athletic.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до 2034 года. Предыдущее истекало в конце сезона-2026/27.

Контракт 24-летнего норвежца станет одним из самых дорогих в истории футбола. Кроме того, сообщается, что из него пропадет опция возможного выкупа.

Холанн выступает за «горожан» с лета 2022 года. С того момента он провел за команду 126 матчей, забил 111 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.