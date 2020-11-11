Тете мечтает перейти из «Шахтера» в «Ливерпуль», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Шахтера» Тете рассчитывает перейти в один из топ-клубов Европы в будущем. Бразилец в 2019 году перебрался из «Гремиу» в донецкую команду.

— Я всегда хочу делать большие прыжки. Это нормально с раннего возраста мечтать играть за большие команды, и я не исключение, — сказал Тете в интервью DAZN. - Я всегда мечтал сыграть за «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» или «Барселону», как я уже говорил. Но особую привязанность я испытываю к «Барселоне». Это команда, за которой я следил с детства. Раньше я покупал футболки «Барселоны» с фамилией Месси. Эта страсть росла с каждым днем, и я действительно испытываю привязанность к каталонскому клубу.