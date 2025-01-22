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Сегодня, 13:00

Терехин считает, что Глебов не станет лишним в полузащите «Динамо»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб.

«Не стоит рассматривать Глебова как прямую замену Бителло. Все-таки один — атакующий полузащитник, а другой — опорный. Но в целом возможный приход Глебова — это сильное приобретение для «Динамо», несмотря на факт, что у «Динамо» на этой позиции уже есть Чавес, Лаксальт, Гагнидзе и Фомин. Но из всех этих футболистов мало кто отбирает мячи. Команде же нужен разрушитель. Все они в основном играют больше в атаку.

При этом я уверен, что «Динамо» все равно ищет кого-то из-за границы на замену Бителло. Просто это не афишируется. Думаю, будет какое-то приобретение на место бразильца. На деньги, вырученные за Бителло, можно будет приобрести несколько игроков», — сказал Терехин корреспонденту Legalbet.

Ранее Legalbet сообщал, что «Динамо» планирует приобрести Глебова в случае ухода Бителло.

25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел в составе «Ростова» 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт опорного полузащитника с клубом рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценил Глебова в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Данил Глебов
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
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