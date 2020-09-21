Теллес может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Порту» Алекса Теллеса, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, манкунианцы после поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) ищут варианты усиления состава. 27-летний бразилец также находится в шорт-листе «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Порту» хочет получить за игрока 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Теллес провел за «Порту» 49 матчей, на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.