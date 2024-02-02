Тарханов отреагировал на трансфер Угальде из «Твенте» в «Спартак»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Вот если бы Холланда взяли в «Спартак», то это был бы громкий трансфер. А так берут не особенно известных у нас игроков. Например, я первый раз услышал про Угальде, только в связи с его переходом в «Спартак». Поэтому не считаю его переход громким», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

21-летний Угальде выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.