Тамез, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Foot Mercato. По информации СМИ, 25-летним французом интересуются команды из чемпионата Англии.

Летом 2019-го «Спартак» мог приобрести Тамеза, но переговоры зашли в тупик.

В текущем сезоне Тамез провел 9 матчей за «Ниццу» и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

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