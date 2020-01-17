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«Тамбов» подписал голкипера «Авангарда»

11:10
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Вратарь Никита Чагров перешел из «Авангарда» в «Тамбов», информирует пресс-служба курской команды.

В текущем сезоне 24-летний Чагров провел 13 игр за «Авангарда» и пропустил 15 голов.

Ранее вратарь выступал за московское «Торпедо», «Ростов» и «Чайку».

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