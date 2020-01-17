«Тамбов» подписал голкипера «Авангарда»
11:10
Вратарь Никита Чагров перешел из «Авангарда» в «Тамбов», информирует пресс-служба курской команды.
В текущем сезоне 24-летний Чагров провел 13 игр за «Авангарда» и пропустил 15 голов.
Ранее вратарь выступал за московское «Торпедо», «Ростов» и «Чайку».
Дмитрий Коробов и Никита Чагров покидают «Авангард». Дима провёл 68 матчей и забил 7 голов, в том числе реализовал пенальти в ворота @pfc_cska. Никита, сыгравший 52 матча за курян, уходит на повышение в @fctambov68. Желаем парням удачи, здоровья и успехов! #Авангард #ЦСКА #Тамбов pic.twitter.com/SzpSGHgL05— ФК «Авангард» Курск (@AvangardKursk46) January 16, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...