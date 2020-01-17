«Тамбов» подписал голкипера «Авангарда»

Дмитрий Коробов и Никита Чагров покидают «Авангард». Дима провёл 68 матчей и забил 7 голов, в том числе реализовал пенальти в ворота @pfc_cska. Никита, сыгравший 52 матча за курян, уходит на повышение в @fctambov68. Желаем парням удачи, здоровья и успехов! #Авангард #ЦСКА #Тамбов pic.twitter.com/SzpSGHgL05