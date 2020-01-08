«Тамбов» объявил о подписании бывшего форварда «Спартака» Федчука

Пресс-служба «Тамбова» сообщила о подписании бывшего нападающего «Спартака» Артема Федчука. Контракт с 25-летним российским футболистом подписан на 2,5 года.

В текущем сезоне Федчук провел 17 матчей за «Авангард» в Олимп-ФНЛ, в которых отметился 4 голами. Нападающий получил приглашение в Академию «Спартака» в 2007-м, а также играл за молодежные команды красно-белых с 2013 по 2017 год.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко.