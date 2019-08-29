«Тамбов» назвал сумму трансфера Гогуа в ЦСКА

Сегодня, 29 августа, ЦСКА объявил о переходе защитника Седрика Гогуа из «Тамбова». Пресс-служба клуба-новичка РПЛ сообщает, что армейцы заплатили за 25-летнего ивуарийца 30 миллионов рублей.

Красно-синие заключили четырехлетний контракт с Гогуа.

В текущем сезоне Гогуа принял участие в пяти матчах «Тамбова» и забил два гола. Футболист выступал за клуб-новичок чемпионата России с июля 2019-го. Портал transfermarkt.de оценивает Гогуа в 200 тысяч евро.

Ранее Гогуа играл за «Партизан», «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

СЕДРИК ГОГУА ПЕРЕХОДИТ В ЦСКА! ???



Сегодня футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт с «армейцами» сроком на четыре года. Сумма трансфера составила тридцать миллионов рублей.



Седрик, удачи в новой команде! ? pic.twitter.com/TwpNlrvr4N — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 29, 2019

ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»