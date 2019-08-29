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«Тамбов» назвал сумму трансфера Гогуа в ЦСКА

20:15
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Сегодня, 29 августа, ЦСКА объявил о переходе защитника Седрика Гогуа из «Тамбова». Пресс-служба клуба-новичка РПЛ сообщает, что армейцы заплатили за 25-летнего ивуарийца 30 миллионов рублей.

Красно-синие заключили четырехлетний контракт с Гогуа.

В текущем сезоне Гогуа принял участие в пяти матчах «Тамбова» и забил два гола. Футболист выступал за клуб-новичок чемпионата России с июля 2019-го. Портал transfermarkt.de оценивает Гогуа в 200 тысяч евро.

Ранее Гогуа играл за «Партизан», «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»

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