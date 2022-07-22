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Сегодня, 11:19

Тальяфико прилетел во Францию для подписания контракта с «Лионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продолжит карьеру в «Лионе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний аргентинец прилетел в Лион для подписания контракта с местной командой. «Аякс» получит 4 млн евро за игрока, а сам защитник подпишет соглашение до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Тальяфико провел 29 матчей за «Аякс», в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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