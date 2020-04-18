Тальяфико может сменить «Аякс» на «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Барселоны», сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» проявляет интерес к аргентинцу. Он может заменить Жуниора Фирпо на позиции левого защитника, которого хотят приобрести «Рома» и «Интер». Тальяфико также интересуется «Атлетико». «Аякс», по имеющейся информации, готов продать игрока.

27-летний Николас Тальяфико в текущем сезоне провел 38 матчей за «Аякс» и забил пять мячей при семи голевых передачах.