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Тальяфико может сменить «Аякс» на «Барселону»

17:38
Николас Тальяфико. Фото eurofootballrumours.com.
Николас Тальяфико. Фото eurofootballrumours.com.
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Барселоны», сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» проявляет интерес к аргентинцу. Он может заменить Жуниора Фирпо на позиции левого защитника, которого хотят приобрести «Рома» и «Интер». Тальяфико также интересуется «Атлетико». «Аякс», по имеющейся информации, готов продать игрока.

27-летний Николас Тальяфико в текущем сезоне провел 38 матчей за «Аякс» и забил пять мячей при семи голевых передачах.

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