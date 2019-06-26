Сын Лилиана Тюрама перешел из "Монако" в "Ниццу"

Полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен покинул "Монако" и стал игроком "Ниццы". Его контракт с монегасками закончится 30 июня, после чего он перейдет на правах свободного агента. Официальный сайт "Ниццы" сообщает, что стороны договорились о переходе.

🚨 OGC Nice and Khephren Thuram have an agreement in principle to complete a deal which will see the youngster join the club on 1 July.



➡️ https://t.co/4ni10lctXX pic.twitter.com/vM7VGzVoBU — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) 26 июня 2019 г.

18-летний футболист в прошлом сезоне провел три матча за первую команду "Монако". Его отец - чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам. Брат Маркус Тюрам (21 год) выступает за "Генгам".

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