17:13 | Футбол — Трансферы

Сын Лилиана Тюрама перешел из "Монако" в "Ниццу"

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Полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен покинул "Монако" и стал игроком "Ниццы". Его контракт с монегасками закончится 30 июня, после чего он перейдет на правах свободного агента. Официальный сайт "Ниццы" сообщает, что стороны договорились о переходе.

 

18-летний футболист в прошлом сезоне провел три матча за первую команду "Монако". Его отец - чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам. Брат Маркус Тюрам (21 год) выступает за "Генгам".

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