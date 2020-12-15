Сын Георге Хаджи, которым интересовался в «Спартак», может перейти в «Севилью»

Полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Fichajes. Трансфер может состояться уже этой зимой. Также на румынского хавбека претендуют итальянские «Сампдория» и «Кальяри» и «Торонто» из MLS. Однако вариант с «Севильей» может оказаться предпочтительнее для самого 22-летнего футболиста, поскольку он ранее сам говорил, что ощущает себя отчасти испанцем.

Янис Хаджи — сын легендарного футболиста сборной Румынии и главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи. Хаджи-старший с 1990 по 1992 год играл за «Реал», а с 1994-го по 1996-й — за «Барселону».

Ранее интерес к Хаджи-младшему проявлял «Спартак».

Янис Хаджи в нынешнем сезоне провел 21 матч и забил 2 мяча во всех турнирах.