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Сын Диего Симеоне может уехать в Англию

11:50
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«Вест Хэм» сделал предложение «Кальяри» об аренде аргентинского нападающего Джованни Симеоне, сообщает Sky Sports.

Клуб из Лондона предложил за аренду 25-летнего сына Диего Симеоне 1 миллион евро с дальнейшим правом выкупа аргентинца. «Кальяри» отклонил это предложение.

Симеоне выступает в Италии с сезона 2016/2017. «Кальяри» — его третий клуб после отъезда из аргентины. В текущем сезоне Джованни забил 5 мячей в 16-ти матчах. Его отец Диего — главный тренер мадридского «Атлетико».

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