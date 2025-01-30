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Сегодня, 16:32

Сычев считает, что возможное возвращение Малкома говорит о высоком уровне чемпионата России

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит».

«Конечно, каждому было бы интересно его возвращение, потому что игрок высочайшего уровня. Естественно, это стало бы украшением нашего чемпионата. Тем более он может вернуться после того, как поиграл в Саудовской Аравии, и ему есть с чем сравнить. Значит, все-таки у нас уровень чемпионата высокий, раз он выбирает вернуться. Вы сами понимаете, легионеры 100 раз еще подумают, прежде чем возвращаться при такой ситуации, которая сложилась сейчас в России. Поэтому это говорит о качестве нашего чемпионата. Возвращаются туда, где было хорошо», — сказал Сычев «СЭ».

По информации «СЭ», Малком не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле» и хочет вернуться в «Зенит». 27-летний бразилец выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 годы.

В этом сезоне в активе игрока 6 забитых мячей и 9 голевых передач в 22 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.

Александр Абустин

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