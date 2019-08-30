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Сульшер подтвердил переход Смоллинга в «Рому»

13:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о переходе защитника Криса Смоллинга в «Рому». Ранее сообщалось, что римский клуб арендует футболиста на сезон за три миллиона евро.

— Мы сели и обсудили эту возможность с Крисом. На данный момент у нас шесть центральных защитников, я не мог обещать ему регулярную игровую практику, так что он сейчас уже в самолете, — цитирует Goal Сульшера.

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