Сульшер подтвердил переход Смоллинга в «Рому»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о переходе защитника Криса Смоллинга в «Рому». Ранее сообщалось, что римский клуб арендует футболиста на сезон за три миллиона евро.

— Мы сели и обсудили эту возможность с Крисом. На данный момент у нас шесть центральных защитников, я не мог обещать ему регулярную игровую практику, так что он сейчас уже в самолете, — цитирует Goal Сульшера.