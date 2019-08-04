Сульшер не сомневается, что Погба хочет остаться в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба хочет остаться в команде. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал".

- Хочет ли Погба играть за "МЮ"? Да. Нет никаких сомнений, - цитирует Сульшера Goal.com. - Возможно, он вернется к тренировкам на следующей неделе. У него нет травмы, есть некоторые болевые ощущения. Хоть он и не травмирован, я не собираюсь рисковать им на этих выходных.

26-летний Поль Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

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