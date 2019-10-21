Сульшер хотел бы видеть Вернера в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер проявляет интерес к форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру, сообщают британские СМИ.

Как информирует Express, норвежский тренер включил Вернера в список потенциальных трансферных целей. Также на игрока претендует «Ливерпуль». Указано, что футболист вряд ли покинет нынешнюю команду в зимнее окно.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «РБ Лейпциг» и забил восемь мячей при одной голевой передаче.

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