Сульшер хочет видеть Ракитича в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с "Барселоной" о переходе полузащитника Ивана Ракитича, утверждает The Sun. Ранее сообщалось, что "Интер" просматривал 31-летнего хорвата на одном из матчей, миланская команда предлагала 43 миллиона евро за футболиста.

По информации СМИ, главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер настаивает на приобретении Ракитича. 46-летний норвежский специалист планирует найти полноценную замену для Андера Эрреры, который покинул команду.

В текущем сезоне Ракитич провел 52 матча за "Барселону", забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь