Судьба Хедиры и Дугласа Косты в «Ювентусе» под вопросом

Тренерский штаб «Ювентуса» в будущем сезоне не рассчитывает на форварда Гонсало Игуаина, а судьба полузащитника Сами Хедиры и нападающего Дугласа Косты под вопросом, сообщает Tuttosport.

Главный тренер туринцев Андреа Пирло уже пообщался с 32-летним Игуаином и сообщил аргентинцу, что нападающему придется искать новую команду.

Как сообщает источник, окончательное решение по Хедире будет принято после того, как 33-летний немец вернется в строй после травмы, но, скорее всего, полузащитнику придется покинуть клуб.

А вот разговор с 29-летним Костой ожидается в ближайшее время, причем туринцы не против продать нападающего. Главным претендентом на бразильца считается «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за трансфер нападающего 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Дуглас Коста провел за «Ювентус» 29 матчей, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 21,6 миллиона фунтов стерлингов.