Суарес подтвердил уход из «Гремио» зимой

Форвард «Гремио» Луис Суарес сообщил, что покинет клуб зимой.

«Но нужно быть честным с собой, своим телом и клубом. В следующем сезоне я уже не смогу давать тот уровень, который от меня ждут в «Гремио». Бразильский футбол весьма требователен по нагрузкам», — цитирует игрока Relevo.

Ранее сообщалось, что 36-летний уругваец ведет переговоры с «Интером Майами».

Нынешний контракт Суареса с «Гремио» действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.