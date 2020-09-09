Суарес еще не решил, где продолжит карьеру. Контракт с «Юве» откладывается

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отложил подписание контракта с «Ювентусом», сообщает Diario Sport. Уругваец сомневается, что переход в туринский клуб в 33 года будет правильным шагом и пока думает над предложением.

В частности, в кандидатуре Суареса заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, но мадридцы еще не предлагали 33-летнему форварду контракт.

В сезоне-2019/20 Суарес провел 37 матчей и забил 21 гол.