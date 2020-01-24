Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард подтвердил, что клуб не собирается расставаться с форвардом Альфредо Морелосом.

— Он не продается, ничего не изменилось, — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему колумбийцу со стороны «Севильи».

В текущем сезоне Морелос провел 18 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу. На групповом этапе Лиги Европы форвард стал лучшим бомбардиром, забив 6 голов в 6 матчах.