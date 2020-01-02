Старридж может вернуться в АПЛ

Нападающий «Трабзонспора» Дэниэл Старридж может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail. В его приглашении заинтересована «Астон Вилла», потерявшая из-за травмы форварда Уэсли Мораеса. У него подозрение на разрыв крестообразной связки колена. В случае подтверждения опасений турецкому клубу будет сделано предложение.

30-летний нападающий перешел из «Ливерпуля» в «Трабзонспор» прошлым летом. В 13 матчах он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.