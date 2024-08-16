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Сегодня, 09:00

Станкович поддержал продажу Дуарте, которым интересуется «Валенсия»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддерживает идею продажи защитника Алексиса Дуарте.

По информации «СЭ», 24-летний парагваец не вписывается в игровую модель сербского специалиста.

В четверг, 15 августа, появилась информация, что «Валенсия» заинтересована в подписании Дуарте в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.

В январе 2023 года парагваец перешел в московский клуб и подписал контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Последний раз Дуарте выходил на поле в мае этого года в матче 29-го тура прошлого сезона РПЛ против «Рубина» (3:1).

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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