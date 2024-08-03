Станкович хочет видеть в «Спартаке» защитника Миенти Абену

«Спартак» может подписать защитника «Ференцвароша» Миенти Абену, сообщает Metaratings.ru. По информации источника, в приглашении игрока заинтересован лично главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Действующий контракт 29-летнего суринамца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.