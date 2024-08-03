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Сегодня, 04:13

Станкович хочет видеть в «Спартаке» защитника Миенти Абену

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Спартак» может подписать защитника «Ференцвароша» Миенти Абену, сообщает Metaratings.ru. По информации источника, в приглашении игрока заинтересован лично главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Действующий контракт 29-летнего суринамца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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