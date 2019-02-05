Станислав Черчесов: "Кудряшов долго играл в РПЛ, переход в "Истанбул ББ" пойдет ему на пользу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение Федора Кудряшова перейти в "Истанбул ББ". Защитник национальной команды этой зимой расторг контракт с "Рубином", а 1 февраля заключил соглашение со стамбульцами сроком на полтора сезона. После 20 туров команда идет на первом месте в таблице чемпионата Турции.

- Никаких советов в плане перехода мы не даем, он принял свое решение, - цитирует ТАСС Черчесова. - Возможно оно и правильное, он, наверное, долго общался с ними. Все-таки он долго играл в РПЛ, захотел поменять что-то, и, на мой взгляд, этот переход пойдет ему на пользу. Его команда борется за первое место, думаю, что в этом плане это большой плюс.