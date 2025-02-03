Черчесов: «ПСЖ» хотел Хвичу — и купил. Хотел Сафонова — Матвей давно во Франции. Так есть интерес парижан к Угальде или нет?»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» выразил свое мнение об информации, согласно которой «Спартак» повысил зарплату форварду Манфреду Угальде на фоне разговоров об интересе «ПСЖ».

— Я только об этом читаю, документов своими глазами не видел. Но приведу пример из своей практики, — говорит Черчесов. — Когда работал в тогда еще «Тереке», позвонил один уважаемый агент и предложил игрока из Швейцарии. С аргументами, что парень на карандаше у «Лестера», Менхенгладбаха, «Вердера», «Нюрнберга». Выслушал и задал ему вопрос: а при чем тут «Терек»? Он понял мой намек.

Так и здесь. «ПСЖ» хотел Хвичу — и купил. Хотел Сафонова — Матвей давно во Франции. Так есть интерес парижан к Угальде или нет — с учетом сказанного? Не видел ни одной бумаги, что логично, но только из-за того, что приписывают к кому-то интерес, зарплату никогда не повышал.

Плюс клубы должны вовремя на все реагировать — видя, что молодой игрок прибавляет, не надо дожидаться, пока его куда-то позовут. Необходимо правильно и без эмоций принимать решения. К тому же не исключено возникновение эффекта домино: одному прибавили — выстроилась целая очередь. Многие подобные шаги руководства эхом отзываются в раздевалке, футболисты все друг о друге знают.