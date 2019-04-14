Станислав Черчесов: "Думаю, что Нойштедтер сменит клуб"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что летом защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер, скорее всего, покинет команду. Футболист защищает цвета стамбульцев с 2016 года. Этот сезон он начал в качестве основного центрального защитника, но зимой потерял место в составе и не выходил на поле уже девять игр подряд, с 12 февраля.

- Я разговаривал с Нойштедтером, думаю, что он сменит клуб, - сказал Черчесов в передаче "После футбола".

Нойштедтер провел за сборную России 12 матчей и забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле в ноябре в игре против Швеции (0:2).