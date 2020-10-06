Стало известно, за какую сумму «Динамо» продало Маркова в «Краснодар»

По данным «СЭ», «Динамо» может заработать 250 тысяч евро на продаже нападающего Евгения Маркова в «Краснодар».

Половину этой суммы бело-голубые получат гарантированно, а вторую — в случае проведения 26-летним форвардом за «быков» определенного количества матчей.

Сегодня «Краснодар» объявил о приобретении Маркова. Контракт игрока с «быками» рассчитан на два года. (Константин Алексеев)

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча за «Рубин» (аренда) и забил 5 голов.