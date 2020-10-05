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Стало известно, сколько заработает «Флуминенсе» на трансфере Вендела в «Зенит»

16:18
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По информации «СЭ», «Спортинг» отдаст предыдущему клубу Вендела — «Флуминенсе» — 10 процентов за вычетом расходов на покупку футболиста.

Португальская команда приобрела полузащитника за 7,5 миллионов евро, продаст в «Зенит» за 20 миллионов евро. Выплата для «Флуминенсе» составит около 1 миллиона 250 тысяч евро.

В прошлом сезоне примейры Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. (Севастиан Терлецкий)

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