Стало известно, при каком условии «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по Тикнизяну

Как стало известно «СЭ», «Севилья» готова сделать предложение «Локомотиву» по трансферу защитника Наира Тикнизяна этим летом. Произойдет это в случае, если испанский клуб сможет продать защитника Адриа Педросу, контракт которого рассчитан до лета 2028 года.

5 мая «СЭ» сообщал, что в переходе 25-летнего армянина заинтересован новый главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2026 года.