10 мая, 14:15

Стало известно, при каком условии «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по Тикнизяну

Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Севилья» готова сделать предложение «Локомотиву» по трансферу защитника Наира Тикнизяна этим летом. Произойдет это в случае, если испанский клуб сможет продать защитника Адриа Педросу, контракт которого рассчитан до лета 2028 года.

5 мая «СЭ» сообщал, что в переходе 25-летнего армянина заинтересован новый главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2026 года.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
  • Derbist

    «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» (C) Кот Матроскин

    11.05.2025

  • Adminni

    какая Севилья, Тикнизян уровня Лас Пальмаса

    10.05.2025

  • spartsmen

    Когда Захарян залечит все болячки?

    10.05.2025

  • zentmaison

    Да кому он нужен!

    10.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Стало известно, при каком условии «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по Тикнизяну...при условии внезапного сумасшествия

    10.05.2025

  • Леший

    Вот когда Севилья сделает конкретное предложение и об этом станет известно не из источника типа "журналиста" Карпова, тогда и пишите. А так это очередное бла-бла-бла.

    10.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Проект "Захарян-2" - в разгаре). Не нужен он никакой Севильи, хватит Буха(ев)ть уже)

    10.05.2025

  • AZ

    Да ну его нафиг педрасазаменителем становиться!)))

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Какая ещё Севилья? Хорош Бухать с агентами)

    10.05.2025

  • vladmad_75

    Нет, потому что задрал со своим агентом устраивать закулисные игрища. Пусть олух сидит и сливает свою карьеру в унитаз.

    10.05.2025

  • igor1972

    Невелика потеря для Локомотива, так и не смог заиграть толком. Исключительно игрок ротации.

    10.05.2025

  • AnTaras

    Ерунда, какая то:grinning:

    10.05.2025

  • Vorlod

    Значит надо Педросу купить ,делов то

    10.05.2025

  • ONIKAN2013

    Если он играть научится?

    10.05.2025

  • А Р Т

    А у Галактёнова ему нет место в основе ))

    10.05.2025

