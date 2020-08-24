Стало известно, какую цену за Месси установила «Барселона»

«Барселона» готова расстаться с форвардом Лионелем Месси за 700 миллионов евро, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, клуб, который хочет приобрести 33-летнего аргентинца у каталонцев, должен будет выплатить полную сумму за игрока.

В «Барселоне» намерены сохранить Месси. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро.