Стали известны подробности трансфера Мозеса в «Спартак»

По информации «СЭ», «Спартак» согласовал условия перехода полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Сделка может сорваться только в том случае, если 29-летний нигериец не пройдет медосмотр в Риме.

По нашим данным, речь идет об аренде до конца сезона-2020/21 с правом дальнейшего выкупа. За футболиста также боролся «Интер», но только до 5 октября, когда в Италии закрылось трансферное окно.

Мозес стал вторым выбором для красно-белых на правом фланге после 24-летнего Фабьена Сентонза из «Метца» — обе кандидатуры согласованы и одобрены главным тренером москвичей Доменико Тедеско. Французы просили за своего игрока в районе 12 миллионов евро, в «Спартаке» посчитали такую сумму завышенной.

Не закрыт вопрос и по опорному хавбеку — поиски в этом направлении продолжаются. (Вячеслав Короткин)