Возможный трансфер Фернандеса в «Спартак» обойдется в 15 миллионов евро

Агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса Эрнан Бернан в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Спартак» действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений. За какую сумму он может уйти из «Бока Хуниорс»? 15 миллионов евро», — сказал Бернан.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фернандес провел за "Боку" 43 матча и сделал 2 результативные передачи.