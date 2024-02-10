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Сегодня, 09:00

Возможный трансфер Фернандеса в «Спартак» обойдется в 15 миллионов евро

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эсекьель Фернандес.
Фото Reuters

Агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса Эрнан Бернан в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Спартак» действительно интересуется Фернандесом. Пока клуб не делал официальных предложений. За какую сумму он может уйти из «Бока Хуниорс»? 15 миллионов евро», — сказал Бернан.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фернандес провел за "Боку" 43 матча и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Спартак (Москва)
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