Стала известна причина утечки фото Сане в форме «Баварии»

Немецкие СМИ сообщили, как в сети оказались фотографии нападающего Лероя Сане в форме «Баварии». Официально о его переходе из «Манчестер Сити» пока не было объявлено.

Как информирует Bild, фото были преждевременно опубликованы на арабоязычной версии официального сайта клуба. Сейчас они уже удалены.

В клубе недовольны случившейся утечкой. Сегодня «Бавария» не собиралась объявлять о трансфере Сане, однако это, возможно, теперь произойдет раньше, чем планировалось.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле. До этого сообщалось, что он подписал контракт с «Баварией» до 2025 года.