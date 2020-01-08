Србени вернулся в «Падерборн» из «Норвича»
20:07
Форвард Деннис Србени покинул «Норвич» и стал игроком «Падерборна», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт рассчитан на 2,5 года и предусматривает опцию его продления.
Er ist zur?ck! Dennis Srbeny kehrt von @NorwichCityFC zur?ck an die Pader | https://t.co/7yBFyFZI8C | #Willkommenzur?ck #SCP07 pic.twitter.com/COfOHdFTXe— SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) January 8, 2020
25-летний немецкий футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Норвич» во всех турнирах и забил один мяч. Он уже выступал за «Падерборн» — 19 матчей, девять голов и девять голевых передач.
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