Србени вернулся в «Падерборн» из «Норвича»

Форвард Деннис Србени покинул «Норвич» и стал игроком «Падерборна», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт рассчитан на 2,5 года и предусматривает опцию его продления.

25-летний немецкий футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Норвич» во всех турнирах и забил один мяч. Он уже выступал за «Падерборн» — 19 матчей, девять голов и девять голевых передач.