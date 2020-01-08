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Србени вернулся в «Падерборн» из «Норвича»

20:07
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Форвард Деннис Србени покинул «Норвич» и стал игроком «Падерборна», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Контракт рассчитан на 2,5 года и предусматривает опцию его продления.

25-летний немецкий футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Норвич» во всех турнирах и забил один мяч. Он уже выступал за «Падерборн» — 19 матчей, девять голов и девять голевых передач.

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