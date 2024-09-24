Sportske: Пьянич согласовал контракт в ЦСКА и вылетел в Москву для медобследования

Боснийское издание Sportske сообщает, что Пьянич близок к переходу в московский ЦСКА.

Как утверждает источник, игрок сообщил, что вылетает в Москву для прохождения медобследования и подписание контракта с российским клубом. Пьянич согласовал с клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на один, его зарплата составит один миллион евро в год, не считая бонусов.

Сообщается, что босниец знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем, по работе в чемпионате ОАЭ.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.