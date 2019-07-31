Спортивный директор "Ювентуса" прилетел в Лондон для переговоров с "МЮ" по обмену Дибалы на Лукаку

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прилетел в Лондон для переговоров с "Манчестер Юнайтед" для обмена нападающего "бьянконери" Пауло Дибалы на форварда "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, утверждает журналист Goal Ромео Агрести в своем Twitter.

Отмечается, что Паратичи также обсудит детали сделки с агентом Дибалы.

Ранее сообщалось, что представитель 25-летнего аргентинского футболиста летал в Англию для переговоров с "МЮ".

В прошлом сезоне нападающий провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.