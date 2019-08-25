Спортивный директор «Ювентуса»: «Нас устраивает наша линия атаки»
14:15
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует совершать новых трансферов до закрытия трансферного окна.
«Сложно представить, как можно усилить наш состав. Мы добились этого в нынешнее межсезонье, — приводит слова функционера Sky Sport Italia. — Мы усилили те позиции, которые хотели.
В атаку вернулся Гонсало Игуаин — прекрасный нападающий. И не забывайте, что у нас есть Криштиану Роналду.
Нас устраивает наша линия атаки. Это более чем достаточно».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет с «Интером» переговоры о покупке Мауро Икарди.
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