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Спортивный директор «Ювентуса»: «Нас устраивает наша линия атаки»

14:15
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует совершать новых трансферов до закрытия трансферного окна.

«Сложно представить, как можно усилить наш состав. Мы добились этого в нынешнее межсезонье, — приводит слова функционера Sky Sport Italia. — Мы усилили те позиции, которые хотели.

В атаку вернулся Гонсало Игуаин — прекрасный нападающий. И не забывайте, что у нас есть Криштиану Роналду.

Нас устраивает наша линия атаки. Это более чем достаточно».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет с «Интером» переговоры о покупке Мауро Икарди.

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