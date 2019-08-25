Спортивный директор «Ювентуса»: «Нас устраивает наша линия атаки»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует совершать новых трансферов до закрытия трансферного окна.

«Сложно представить, как можно усилить наш состав. Мы добились этого в нынешнее межсезонье, — приводит слова функционера Sky Sport Italia. — Мы усилили те позиции, которые хотели.

В атаку вернулся Гонсало Игуаин — прекрасный нападающий. И не забывайте, что у нас есть Криштиану Роналду.

Нас устраивает наша линия атаки. Это более чем достаточно».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет с «Интером» переговоры о покупке Мауро Икарди.