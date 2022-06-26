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Сегодня, 11:05

Спортивный директор «Спортинга» сомневается в возвращении Роналду в клуб

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Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана исключил возвращение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в это трансферное окно.

«Я думаю, что не сейчас. Не думаю, что это будет возможным. Конечно, он сам выбирает свое будущее, поэтому прогнозировать сложно. Но, что касается Роналду, то у него еще один год по контракту. Поэтому посмотрим, что он захочет», — цитирует Виану Sky Sports.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Криштиану Роналду
Угу Виана
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
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