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Сегодня, 15:26

Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис сообщил, что итальянский клуб не будет повторно пытаться подписать защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в ближайшее трансферное окно.

«На данный момент мы не планируем еще раз попробовать подписать Дивеева. У нас другие планы», — цитирует функционера Sport24.

Минувшим летом «Салернитана» направляла запрос в ЦСКА по Дивееву, но получила отказ.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с армейцами рассчитано до 2024 года. По информации агента футболиста, стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-salernitana-na-dannyy-moment-my-ne-planiruyem-yeshche-raz-poprobovat-podpisat-diveyeva
Игорь Дивеев
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