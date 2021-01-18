Спортивный директор «ПСЖ»: «Мы всегда нацелены на игроков калибра Месси»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил заинтересованность клуба в нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«ПСЖ всегда готов заинтересован в подписании футболистов уровня Месси, но сейчас не время говорить об этом» — цитирует Леонардо France Football.

Контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Помимо «ПСЖ» на аргентинского нападающего претендуют «Манчестер Сити» и «Интер».