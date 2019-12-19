Спортивный директор «Пармы»: «Кулушевски останется в команде до конца сезона»

Спортивный директор «Пармы» Даниеле Фаджано заявил, что полузащитник команды Деян Кулушевски останется в команде до конца сезона. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

— Кулушевски останется в «Парме» до 30 июня, — сказал спортивный директор в интервью Sky Sport Italia. — Если будет слишком много разговоров, это может беспокоить его. Он женат на нашем проекте здесь. Если мы и выйдем на рынок, то только чтобы заменить травмированных, если их будет много.

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Парму» и забил четыре мяча при шести голевых передачах. За «Парму» он выступает на правах аренды из «Аталанты». Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.