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Спортивный директор «Оренбурга» — о реакции на переход украинского игрока: «Это вопрос ни о чем! Он делает свою работу»

12:21
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» прокомментировал переход украинского хавбека Александра Нойока. На родине игрока назвали предателем за переход в российский клуб.

— В первый раз слышу от вас, что есть такая реакция. Это вопрос ни о чем! На Александра это никак не повлияет, он профессиональный спортсмен. Как это сможет повлиять? Он просто делает свою работу, — заявил Андреев.

Предыдущим клубом 28-летнего украинца было брестское «Динамо». В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Нойок провел 22 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

(Данил Алешин)

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