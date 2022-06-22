Салихамиджич: «С первой минуты переговоров Мане дал понять, что хочет играть только в «Баварии»

Спортдир «Баварии» Салихамиджич заявил, что Мане не сомневался в переходе в немецкий клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход в клуб нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

«В «Баварию» приехала мировая звезда, которая оставила свой след в мировом футболе. Мы очень горды, что подписали Мане. С первой минуты переговоров он дал понять, что он хочет играть только за «Баварию». Все знают его выдающийся технический арсенал и невероятный менталитет. Он внесет большой вклад в развитие команды, у которой отличная структура. То, что Мане перешел в «Баварию» показывает насколько большие наши планы. Мане идеально впишется в футбол Нагельсманна», — цитирует Салихамиджича пресс-служба немецкого клуба.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион евро.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.