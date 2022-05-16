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Сегодня, 10:05

Спортивный директор «Барселоны» Алемани: «Де Йонг важен для нас, но мы руководствуемся финансовым фэйр-плей»

Спортивный директор «Барселоны» Алемани рассказал о возможном переходе де Йонга в «МЮ»
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Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о будущем хавбека Френки де Йонга.

«Мы еще не приняли решения по де Йонгу. Френки очень важен для нас. Мы знаем, что нам нужно, но мы руководствуемся принципами финансового фейр-плей», — цитирует Алемани журналист Фабрицио Романо в своей Twitter.

Ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/22 хавбек забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону».

Контракт 25-летнего голландца действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает де Йонга в 70 миллионов евро.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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