«Спортинг» выкупил у «Барселоны» права на Тринкана

«Спортинг» выкупил у «Барселоны» права на нападающего Франсишку Тринкана, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, португальский клуб заплатил 11 миллионов евро за оствшиеся 50 процентов прав на 25-летнего португальца.

Тринкан перешел в «Спортинг» в 2023 году за 7 миллионов евро. Тогда лиссабонцы приобрел 50 процентов прав на игрока.

В сезоне-2024/25 Тринкан сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 19 голевых передач.