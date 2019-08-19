«Спортинг» отказался от покупки Андре Силвы

Нападающий «Милана» Андре Силва не перейдет в «Спортинг». Как сообщает Gazzetta dello Sport, лиссабонский клуб отказался от идеи купить 23-летнего игрока, поскольку не готов удовлетворить требования «Милана».

Итальянский клуб просит за Силву не менее 25 миллионов евро. «Спортинг» хотел арендовать игрока, но «Милан» против такого варианта. Ранее сорвался переход Силвы в «Монако».

В прошлом сезоне Андре Силва выступал за «Севилью» на правах аренды. Он провел 40 матчей и забил 11 мячей.