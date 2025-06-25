Футбол
25 июня, 21:40

«Спортинг» нашел замену Дьекерешу в «Альмерии»

Руслан Минаев

«Спортинг» заинтересован в трансфере нападающего «Альмерии» Луиса Суареса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лиссабонский клуб рассматривает 27-летнего колумбийца в качестве основного форварда на случай ухода Виктора Дьекереша.

Контракт Суареса с «Альмерией» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне он забил 31 гол и сделал 8 результативных передач в 43 матчах в сегунде и Кубке Испании.

