«Спортинг» нашел замену Дьекерешу в «Альмерии»

«Спортинг» заинтересован в трансфере нападающего «Альмерии» Луиса Суареса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лиссабонский клуб рассматривает 27-летнего колумбийца в качестве основного форварда на случай ухода Виктора Дьекереша.

Контракт Суареса с «Альмерией» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне он забил 31 гол и сделал 8 результативных передач в 43 матчах в сегунде и Кубке Испании.